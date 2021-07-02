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Общество

Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке

Сотрудники Ленинского акимиата провели очередной рейд на Ошском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, изъято более 38 различных объектов, конструкций, способствующих стихийной торговле (зонты, столы, стулья, штендеры, тачки). Кроме того, с торговцами провели разъяснительные беседы о недопущении торговли за пределами рынка.

Рейды проводятся совместно с управлением внутренних дел Ленинского района, управлением Патрульной службы милиции Бишкека, управлением землепользования и строительства мэрии, МП «Тазалык» и другими районными и городскими службами.

«Данная работа проводится в целях обеспечения безопасности здоровья населения, защиты экономических интересов района, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а также в целях ликвидации незаконной стихийной торговли в неустановленных местах на территории Ленинского административного района и торгово-рыночного комплекса «Ош базары»», — отметили в мэрии.

Отметим, что, несмотря на регулярно проводимые рейды, навести порядок со стихийной торговлей возле Ошского рынка мэрии не удается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199703/
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