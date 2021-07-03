Правительство США отмечает активизацию Кыргызстана в борьбе с торговлей людьми

Правительство США отмечает активизацию усилий по борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщает посольство Америки в Кыргызстане.

Уточняется, что Государственный департамент США опубликовал доклад о торговле людьми за 2021 год — ежегодный отчет, в котором освещаются успехи и неудачи в борьбе с торговлей людьми во всем мире.

В отчете этого года отмечается активизация усилий правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в 2020 году и повышение статуса страны до уровня II.

Эти усилия включали:

завершение разработки проекта Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми;

создание платформы для 13 государственных органов и общественных организаций для разработки новых стандартных операционных процедур (СОП) в рамках Национального механизма перенаправления для выявления жертв торговли людьми и оказания им услуг;

переоценку сотен уголовных дел, что привело к возобновлению нескольких расследований по случаям торговли людьми;

репатриацию десятков уязвимых кыргызских детей из зон вооруженных конфликтов, где они потенциально могли подвергаться эксплуатации;

разработку мобильного приложения и телефона доверия для жертв торговли людьми;

распространение информации о национальной информационной кампании «100 дней против торговли людьми; а также тренинги по борьбе с торговлей людьми для социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и судей.

В отчете сообщается, что несмотря на то, что в 2020 году правительство приложило значительные усилия, необходимо еще многое сделать для привлечения к ответственности лиц, замешанных в торговле людьми, защите жертв и предотвращения торговли людьми для того, чтобы Кыргызская Республика соответствовала минимальным стандартам продвижения к искоренению торговли людьми в ближайшие годы.

Поверенный в делах США в Кыргызской Республике Брайан Стиммлер отметил: «Соединенные Штаты привержены борьбе с торговлей людьми и прекращению современного рабства. Мы воодушевлены усилиями, предпринятыми Кыргызской Республикой за последний год, и приветствуем повышение страны до второго уровня. Мы надеемся, что в этом году жертвы торговли людьми в Кыргызстане смогут увидеть, как правосудие восторжествовало, а те, кто продавал их, были осуждены и заключены в тюрьму за свои преступления».

Отчет о торговле людьми (TIP Report) — это главный дипломатический инструмент правительства США для привлечения иностранных правительств к проблеме торговли людьми. В отчет включены рекомендации для Кыргызской Республики, основанные на передовом международном опыте.