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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Скорая помощь работает в усиленном режиме: справляются

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что количество вызовов сокращается. Однако госпитализация растет.

По его словам, накануне поступило 636 вызовов, в больницы направлены 158 человек. «У нас работает 39 бригад. Ситуация, конечно, напряженная, но мы справляемся. Такого кошмара, который творился в 2020 году в «черный июль», нет даже близко», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что люди стали активнее сдавать ПЦР, и у большинства коронавирус протекает в легкой форме. Глава ЦЭМ заверил, что места в больницах есть и паниковать не нужно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199665/
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