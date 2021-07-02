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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19: Кафе, рестораны, магазины в Бишкеке нарушают эпидемиологические нормы

Среди кафе, ресторанов, магазинов Бишкека много нарушителей санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в связи с эпидемиологической ситуацией, ростом количества инфицированных в столице усилены рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм и правил.

Команда санитарно-экологической инспекции в дневное время обходит супермаркеты, гипермаркеты и торговые центры, а в ночное время усиленному контролю подвергаются кафе и рестораны.

За несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих ковриков при входе, антисептиков, журнала учета о состоянии здоровья персонала оштрафованы некоторые заведения.

Штраф в 3 тысячи сомов грозит кафе «Арпа», «Кавказский дворик», «Вкус востока», «Арсан», «Империя пиццы», Beef burgers и ресторанам «Асман» и «Насип».

Нарушили санитарно-эпидемиологические требования и магазины Brand Mix (ТРЦ «Азия Молл»), Skill (ТРЦ «Бишкек Парк»), Greyde (ТРЦ «Бишкек Парк»), гипермаркет «Фрунзе» (ТРЦ «Бишкек Парк»), супермаркет «Бимар», магазин Fix Price.

Наложен штраф по статье 293 Кодекса «О Нарушениях» в размере 13 тысяч сомов также на два филиала компании ТД «Народный» на улицах Московской, 194а, и Абдрахманова, 105, на филиалы компании «Партнер Кей Джи» на проспекте Чингиза Айтматова, 61, и улице Горького, 1/2б.

Мэрия просит горожан и предпринимателей соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и проветривать помещение.

«В городе много бессимптомных носителей инфекции, которые, сами того не подозревая, заражают окружающих. Будьте ответственны, берегите себя и своих близких», — добавили в муниципалитете.

С санитарно-экологическим патрулем мэрии можно связаться по номеру 0705564756.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199661/
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