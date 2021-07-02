Минздравсоцразвития признал сертификаты о вакцинации нескольких стран

Министерство здравоохранения и социального развития признало документы (сертификаты) о вакцинации нескольких стран. Об этом сообщает МИД.
В ведомстве напомнили, что при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов, или документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
Перечень государств:
- Великобритания;
- Венгрия;
- Катар;
- Израиль;
- Грузия;
- Королевство Саудовская Аравия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Республика Корея;
- Польша;
- Сан-Марино;
- Казахстан;
- Узбекистан;
- Россия;
- Румыния;
- Соединенные Штаты Америки;
- Турция;
- Германия;
- Франция;
- Швейцария;
- Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой объединения в Брюсселе, Бельгия).
В министерстве добавили, что перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.