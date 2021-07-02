Минздравсоцразвития признал сертификаты о вакцинации нескольких стран

Министерство здравоохранения и социального развития признало документы (сертификаты) о вакцинации нескольких стран. Об этом сообщает МИД.

В ведомстве напомнили, что при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов, или документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Перечень государств: Великобритания;

Венгрия;

Катар;

Израиль;

Грузия;

Королевство Саудовская Аравия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Республика Корея;

Польша;

Сан-Марино;

Казахстан;

Узбекистан;

Россия;

Румыния;

Соединенные Штаты Америки;

Турция;

Германия;

Франция;

Швейцария;

Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой объединения в Брюсселе, Бельгия).

В министерстве добавили, что перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.