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Общество
Сюжет: COVID-19

Минздравсоцразвития признал сертификаты о вакцинации нескольких стран

Министерство здравоохранения и социального развития признало документы (сертификаты) о вакцинации нескольких стран. Об этом сообщает МИД.

В ведомстве напомнили, что при въезде в Кыргызстан необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов, или документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Перечень государств:

  • Великобритания;
  • Венгрия;
  • Катар;
  • Израиль;
  • Грузия;
  • Королевство Саудовская Аравия;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Республика Корея;
  • Польша;
  • Сан-Марино;
  • Казахстан;
  • Узбекистан;
  • Россия;
  • Румыния;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Турция;
  • Германия;
  • Франция;
  • Швейцария;
  • Европейский Союз (сертификат, выданный Медицинской службой объединения в Брюсселе, Бельгия).

В министерстве добавили, что перечень может быть изменен по мере признания сертификатов других иностранных государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199644/
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