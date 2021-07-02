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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 182,5 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 443 тысячи 489 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 182 миллиона 582 тысячи 291 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 678 тысяч 270), Индии (30 миллионов 411 тысяч 634), Бразилии (18 миллионов 622 тысячи 304), Франции (5 миллионов 839 тысяч 929), России (5 миллионов 472 тысячи 722), Турции (5 миллионов 430 тысяч 940), Великобритании (4 миллиона 844 тысячи 872), Аргентине (4 миллиона 491 тысяча 551), Колумбии (4 миллиона 269 тысяч 297), Италии (4 миллиона 260 тысяч 788), Испании (3 миллиона 821 тысяча 305) и Германии (3 миллиона 736 тысяч 959).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 954 тысяч 621. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 38 человек. В том числе в США всего скончались 605 тысяч 12 человек, Бразилии — 520 тысяч 95, Индии — 399 тысяч 459, Мексике — 233 тысячи 248, Великобритании — 128 тысяч 426, Италии — 127 тысяч 587 и России — 132 тысячи 633.

В Кыргызстане зарегистрировали 127 тысяч 880 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 482 тысячи 686, Узбекистане — 111 тысяч 153, Таджикистане — 13 тысяч 523.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199639/
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