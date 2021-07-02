В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 13 тысяч 557 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 9 тысяч 815 пациентов, в больницах — 3 тысячи 691. В том числе 158 человек — в крайне тяжелом состоянии, 948 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 253 человек (или 61 процента) — оценивают как средней тяжести, 332 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 571 пациент, из них в Бишкеке — 264, Оше — 76, Чуйской области — 70, Ошской — 68, Таласской — 7, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 46, Баткенской — 26.

С начала марта 2020 года выздоровели 111 тысяч 269 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.