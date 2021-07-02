В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 51 медработник. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Баткенской области — 4, Джалал-Абадской — 5, Иссык-Кульской — 4, Нарынской — 2, Ошской — 3, Чуйской — 7.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — 15.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 505, из которых выздоровели 4 тысячи 924 медработника.