В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 485 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 923 случая, Оше — 33, Чуйской области — 165, Ошской — 109, Таласской — 22, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 80.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 127 тысяч 880 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,5 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.