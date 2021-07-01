Третья волна COVID-19. Нацбанк переводит часть сотрудников на удаленку

Национальный банк решил перевести со 2 июля 2021 года часть сотрудников на удаленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и руководствуясь рекомендациями Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом процессы, обеспечивающие непрерывную деятельность Национального банка и связанные с выполнением его функций и полномочий, работают в штатном режиме.

«В рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 личный прием граждан в Национальном банке временно приостановлен. Обращения граждан будут рассмотрены в порядке, установленном законодательством», — говорится в сообщении.