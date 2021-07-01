COVID-19. В Бишкеке некоторые социальные учреждения находятся на карантине

В Бишкеке некоторые социальные учреждения находятся на карантине. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, профилактические мероприятия, проведенные управлением в социальных учреждениях, способствовали тому, что в них не зафиксировано заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Однако из-за напряженной обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией с 22 июня введен карантин в учреждениях интернатного типа. Это Бишкекском стационарном соцучреждении общего типа для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, Центре социальной адаптации детей, центре реинтеграции несовершеннолетних детей «Айданек», Социальном общежитии при управлении социального развития мэрии и кризисном центре «Аялзат».

С весны прошлого года не функционируют Городской реабилитационный центр ЛОВЗ и Геронтологический центр «Ардагер», — отметили в мэрии.