20:57
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке некоторые социальные учреждения находятся на карантине

В Бишкеке некоторые социальные учреждения находятся на карантине. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, профилактические мероприятия, проведенные управлением в социальных учреждениях, способствовали тому, что в них не зафиксировано заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Однако из-за напряженной обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией с 22 июня введен карантин в учреждениях интернатного типа. Это Бишкекском стационарном соцучреждении общего типа для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, Центре социальной адаптации детей, центре реинтеграции несовершеннолетних детей «Айданек», Социальном общежитии при управлении социального развития мэрии и кризисном центре «Аялзат».

С весны прошлого года не функционируют Городской реабилитационный центр ЛОВЗ и Геронтологический центр «Ардагер», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199586/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Про аконит рассказал? Алымкадыр Бейшеналиев пообщался с коллегами из стран ШОС
Третья волна COVID-19. Нацбанк переводит часть сотрудников на удаленку
Третья волна COVID-19. Контакты пульмонологов
COVID-19. Бишкекчанам напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы
Третья волна COVID-19. Вирус стал более агрессивным
Третья волна COVID-19. Можно ли уезжать из Бишкека в регионы
Для зараженных COVID-19 свободны 447 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 182,1 миллиона, умерли более 3,9 миллиона
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
Коронавирусом болеют 12 тысяч 608 человек, 1 тысяча 191 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Бизнес
Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
1 июля, четверг
20:51
Про аконит рассказал? Алымкадыр Бейшеналиев пообщался с коллегами из стран ШОС Про аконит рассказал? Алымкадыр Бейшеналиев пообщался с...
20:46
Ситуация в Афганистане. Парламентская ассамблея ОДКБ обеспокоена
20:39
Фрукты и овощи. В Россию из Кыргызстана пытались провезти небезопасную продукцию
20:31
Сокращение чиновников прокомментировали в администрации президента
20:19
В Кыргызстане проводят работы по борьбе с саранчой