На 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов

В Кыргызстане на 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры и лауреат премии Ленинского комсомола Балбай Алагушов. Об этом в соцсетях сообщил фотограф Александр Федоров.

Фото Facebook/Александр Федеров. Скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов

Отмечается, что среди музыковедов впервые в истории Кыргызстана Балбаю Алагушову присвоили почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» за большой вклад в обучение и воспитание детей и молодежи, в развитие духовной культуры кыргызского народа, музыкального искусства республики и многолетний плодотворный труд.

Он также изучал народное творчество, его справедливо называют «собирателем кыргызских народных песен».

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.