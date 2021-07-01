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Общество

На 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов

В Кыргызстане на 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры и лауреат премии Ленинского комсомола Балбай Алагушов. Об этом в соцсетях сообщил фотограф Александр Федоров.

Facebook/Александр Федеров
Фото Facebook/Александр Федеров. Скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов

Отмечается, что среди музыковедов впервые в истории Кыргызстана Балбаю Алагушову присвоили почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» за большой вклад в обучение и воспитание детей и молодежи, в развитие духовной культуры кыргызского народа, музыкального искусства республики и многолетний плодотворный труд.

Он также изучал народное творчество, его справедливо называют «собирателем кыргызских народных песен».

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199583/
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