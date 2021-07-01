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Общество
Сюжет: Безопасный город

Безопасный город. Договор с китайской компанией продлили до 10 марта 2022 года

Договор с китайской компанией Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» продлен на 226 календарных дней до 10 марта 2022 года. Информацию об этом 24.kg подтвердила заместитель министра цифрового развития Асель Кененбаева.

По ее словам, компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. сама обратилась в ведомство с письмом от Торгово-промышленной палаты. В нем указывалось, что она не успела в срок реализовать проект из-за пандемии коронавируса. 

Эти события признаны форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют увеличить срок реализации проекта.

«Мы изучили этот сертификат. Пришли к выводу, что проект не реализован в срок не по вине компании. Была создана специальная комиссия. Она посчитала, на какой срок можно продлить проект. В итоге установлена дата 10 марта 2022 года», — рассказала Асель Кененбаева.

Отметим, что сроки реализации второго этапа проекта «Безопасный город» продлеваются второй раз. В ноябре 2020 года компания также попросила госорганы Кыргызстана больше времени из-за сложностей, возникших с поставками оборудования. Тогда им установили дату 18 июня 2021 года.

«Компания ведет работу. Она уже получила все необходимые разрешения, идут строительно-монтажные работы. Но из-за продолжающейся пандемии коронавируса они не могут завезти необходимое оборудование. Оно застряло на границе», — сообщила Асель Кененбаева.

Напомним, что в конце мая заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев задержан по подозрению в вымогательстве денег. По версии следствия, он вымогал 2,6 миллиона сомов именно за разрешение на продление срока реализации второго этапа проекта «Безопасный город».

Конкурс по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.. По проекту аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199568/
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