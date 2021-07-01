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Общество

TikTok удалил 7 миллионов аккаунтов, созданных детьми младше 13 лет

За первый квартал этого года видеосервис TikTok удалил 7,3 миллиона аккаунтов, которые, предположительно, принадлежали детям в возрасте до 13 лет.

Такие данные содержатся в опубликованном TikTok отчете об обеспечении соблюдения правил сообщества. Сервис, популярный среди подростков, не разрешает создавать аккаунты детям младше 13 лет.

По данным TikTok, в общей сложности за различные нарушения в первом квартале было удалено около 11,2 миллиона аккаунтов — это менее 1 процента всех аккаунтов в видеосервисе. За указанный период из-за различных нарушений было удалено почти 62 миллиона видео.

Соцсеть также будет удалять аккаунты и тех, кто не указал свой возраст в профиле. Таких аккаунтов под удаление в соцсети оказалось миллионы, и для удаления потребуется время.

Напомним, соцсеть TikTok часто обвиняют в том, что ею пользуются дети в массовом порядке, что часто приводит к различным последствиям, например таким, как вовлечение детей через эту соцсеть в противоправные или незаконные акции, действия.

В январе TikTok ввел новые правила, направленные на защиту подростков: аккаунты всех пользователей младше 16 лет стали приватными, смотреть видео и оставлять комментарии в них могут только одобренные подписчики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199554/
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