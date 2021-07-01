Третья волна COVID-19. Можно ли уезжать из Бишкека в регионы

В связи с ухудшением эпидситуации в Бишкеке и жарой в соцсетях все чаще звучит «совет» уезжать на Иссык-Куль и в другие регионы. В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказали, можно ли путешествовать по стране.

«Если у вас хорошее самочувствие и есть возможность не создавать кучность в Бишкеке, то нужно сдать ПЦР-тест. Если все нормально, то можно уехать в другой регион. Международный алгоритм точно такой же. В любую страну въезжают с отрицательным ПЦР-анализом. Убедитесь, что вы не являетесь переносчиком инфекции, бессимптомным носителем и езжайте», — ответили 24.kg в ДГСЭН.

В департаменте подчеркнули, что надеются на сознательность и ответственность граждан за здоровье свое и окружающих.

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 1 тысячу 392 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19, в том числе 803 — в Бишкеке.