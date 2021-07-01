Для зараженных COVID-19 свободны 447 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 447 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 1 июля:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 9;
- Клинический родильный дом № 2 — 32;
- Городская клиническая больница № 1 — 5;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 2;
- Военный госпиталь — 2;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 101;
- Национальный госпиталь (отделение терапии) — 97;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 199.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 126 тысяч 395 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.