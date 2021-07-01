Для зараженных COVID-19 свободны 447 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 447 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 1 июля:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 9;

Клинический родильный дом № 2 — 32;

Городская клиническая больница № 1 — 5;

Национальный центр онкологии и гематологии — 2;

Военный госпиталь — 2;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 101;

Национальный госпиталь (отделение терапии) — 97;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 199.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 126 тысяч 395 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.