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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 401 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 130 633

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 401 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 907 случаев, Оше — 50, Чуйской области — 175, Ошской — 20, Таласской — 13, Нарынской — 17, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 105, Баткенской — 82.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 130 тысяч 633 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,3 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199492/
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