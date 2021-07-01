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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 182,1 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 37 тысяч 988 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 182 миллиона 138 тысяч 802 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 665 тысяч 47), Индии (30 миллионов 362 тысячи 848), Бразилии (18 миллионов 557 тысяч 141), Франции (5 миллионов 837 тысяч 265), России (5 миллионов 449 тысяч 594), Турции (5 миллионов 425 тысяч 652), Великобритании (4 миллиона 817 тысяч 236), Аргентине (4 миллиона 470 тысяч 374), Италии (4 миллиона 259 тысяч 909), Колумбии (4 миллиона 240 тысяч 982), Испании (3 миллиона 808 тысяч 960) и Германии (3 миллиона 736 тысяч 205).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 945 тысяч 583. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 561 человека. В том числе в США всего скончались 604 тысячи 717 человек, Бразилии — 518 тысяч 66, Индии — 398 тысяч 454, Мексике — 232 тысячи 803, Великобритании — 128 тысяч 404, Италии — 127 тысяч 566 и России — 132 тысячи 973. 

В Кыргызстане зарегистрировали 126 тысяч 395 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 482 тысячи 598, Узбекистане — 110 тысяч 677, Таджикистане — 13 тысяч 499.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199488/
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