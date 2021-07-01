В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 12 тысяч 608 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 9 тысяч 55 пациентов, в больницах — 3 тысячи 553. В том числе 188 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 3 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 337 человек (или 65,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 25 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 616 пациентов, из них в Бишкек — 258, Оше — 112, Чуйской области — 80, Ошской — 101, Таласской — 4, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 16.

С начала марта 2020 года выздоровели 110 тысяч 968 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.