В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 46 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 19 случаев, Оше — 3, Баткенской области — 13, Джалал-Абадской — 1, Иссык-Кульской — 1, Ошской — 2, Чуйской — 6, Таласской — 1.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь медработников, из домашней изоляции — 12.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 454, из которых выздоровели 4 тысячи 902 медработника.