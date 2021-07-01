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Общество

В Кыргызстане регламентируют дистанционную работу

В Кыргызстане регламентируют удаленную работу. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения и социального развития.

Как отмечается в справке-обосновании, сегодня в Трудовом кодексе предусмотрено регулирование труда надомников. Но только в том случае, если они исполняют обязанности, связанные с производством потребительских и ремесленных товаров. Эти нормы не могут применяться для регулирования труда различных категорий работников. В то же время как в этом есть острая необходимость. Изменения предоставляют возможность юридически закрепить отношения с такими работниками.

В проекте указывается, что дистанционной работой является выполнение трудовых обязанностей вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства или иного места, находящегося под контролем работодателя. При этом необходимым условием дистанционной работы является использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199457/
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