COVID-19. Азиатский банк развития передал Кыргызстану средства защиты медикам

Азиатский банк развития (АБР) поставил более 2,5 миллиона единиц средств индивидуальной защиты для медицинских работников первичного звена Кыргызстана в период продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. Об этом сообщает пресс-служба представительства банка.

Отмечается, что ресурсы для закупки и доставки материалов выделены из грантового компонента «Чрезвычайного проекта АБР по пандемии COVID-19», одобренного в июне 2020 года.

В состав поставок вошли 300 тысяч масок FFP2, 300 тысяч защитных комбинезонов, 1,2 миллиона одноразовых перчаток, 120 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты (медицинский халат, шапочка, хирургические одноразовые маски типа IIR, защитные бахилы), 600 тысяч высоких бахил и 5 тысяч защитных очков.

«СИЗ были закуплены в соответствии с потребностями Министерства здравоохранения КР и распределены по изоляторам COVID-19 в 81 больнице Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Мы рады, что медицинские материалы были успешно доставлены и распределены по больницам по всей стране. Эти материалы крайне важны для защиты медицинских работников первичного звена в это трудное для них время. АБР полон решимости помогать Кыргызской Республике в преодолении пандемии и устойчивом восстановлении после нее», — сказала директор постпредства АБР в Кыргызской Республике Канокпан Лао-Арайа.

Помимо поставок медицинских принадлежностей, пакет финансирования АБР в $20 миллионов поможет улучшить условия в больницах, которые были определены как центры лечения COVID-19.

Эти больницы получат дополнительные койки для интенсивной терапии, машины скорой помощи, необходимые изделия медицинского назначения.

В мае прошлого года АБР также одобрил пакет кредитного и грантового финансирования в $50 миллионов, чтобы помочь правительству Кыргызстана сдержать распространение пандемии, обеспечить социальную защиту уязвимых слоев общества и предоставить бюджетные стимулы в пользу малообеспеченных слоев населения.