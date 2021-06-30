Третья волна COVID-19. Реанимации и палаты интенсивной терапии забиты

Реанимации и палаты интенсивной терапии в клиниках Бишкека забиты. Об этом 24.kg сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, в целом места в больницах есть, но свободные койки быстро заполняются. «Однако я не могу сказать, судя по количеству обращений в скорую помощь, что число заболевших бьет антирекорды», — пояснил Искендер Шаяхметов.

Мы сами в недоумении, откуда такие катастрофические цифры в сегодняшней статистике и почему такой большой разрыв между регионами. Вчера у нас, к примеру, было 609 вызовов и 151 человек госпитализирован. Искендер Шаяхметов

Он добавил, что создаются новые места в больнице в Воронцовке, к примеру. А вот военный госпиталь уже полностью занят. «Но я могу судить только исходя из того, сколько обращаются к нам, в скорую. А сколько еще людей, которые сами едут в клиники или по линии частных скорых», — подчеркнул Искендер Шаяхметов.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.