В десяти больницах Бишкека уже нет мест для зараженных коронавирусом

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 170 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 июня:

Клинический родильный дом № 2 — 3;

Городская клиническая больница № 1 — 8;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Национальный центр онкологии и гематологии — 3;

Республиканский центр наркологии — 3;

Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения — 152.

В остальных 10 медучреждениях для зараженных коронавирусом свободных мест уже нет.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.