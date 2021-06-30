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Общество
Сюжет: COVID-19

В десяти больницах Бишкека уже нет мест для зараженных коронавирусом

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 170 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 30 июня:

  • Клинический родильный дом № 2 — 3;
  • Городская клиническая больница № 1 — 8;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 1;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 3;
  • Республиканский центр наркологии — 3;
  • Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения — 152.

В остальных 10 медучреждениях для зараженных коронавирусом свободных мест уже нет.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Данные по числу новых случаев коронавируса на 30 июня оказались самыми высокими с начала пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199367/
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