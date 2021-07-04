Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

6-9 июля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

5-9 июля . Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17 июня — 16 июля. «Летняя выставка»

Экспозиция на свободную тему, в которой приняли участие такие известные художники, как Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

22 июня — 30 августа. В ыставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

25 июня — 9 июля. Фотовыставка «Танец тающих ледников»

Цель выставки — привлечь внимание общественности к бережному отношению к воде и проблеме уменьшения площади ледников, связанных с изменением климата.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-16 июля. Выставка «Цвети, мой Кыргызстан!»

В экспозиции представлены более семидесяти работ в различных жанрах и техниках: пейзажи, натюрморты, композиции, коллажи, портреты, герои литературных произведений и копии художественных произведений кыргызских художников.

Выставочный зал Союза художников КР, «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

7 июля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

8 июля. Кинопремьеры

«Черная вдова» (боевик, фантастика). Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Ей придется вспомнить о том, что было в жизни задолго до присоединения к команде мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые.

«Магазинные воришки всего мира» (комедия). Денвер, 1987 год. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.

«Тайна парка развлечений» (мультфильм). Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, веселые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.