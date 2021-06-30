COVID-19 в мире. Заразились более 181,7 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 374 тысячи 604 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 181 миллион 761 тысяча 814 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 652 тысячи 98), Индии (30 миллионов 316 тысяч 897), Бразилии (18 миллионов 513 тысяч 305), Франции (5 миллионов 835 тысяч 885), России (5 миллионов 428 тысяч 961), Турции (5 миллионов 420 тысяч 156), Великобритании (4 миллиона 791 тысяча 628), Аргентине (4 миллиона 447 тысяч 701), Италии (4 миллиона 259 тысяч 133), Колумбии (4 миллиона 213 тысяч 74), Испании (3 миллиона 799 тысяч 733) и Германии (3 миллиона 735 тысяч 399).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 937 тысяч 22. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 218 человек. В том числе в США всего скончались 604 тысячи 474 человека, Бразилии — 515 тысяч 985, Индии — 397 тысяч 637, Мексике — 232 тысячи 803, Великобритании — 128 тысяч 390, Италии — 127 тысяч 542 и России — 132 тысячи 314.

В Кыргызстане зарегистрировали 125 тысяч 3 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 480 тысяч 162, Узбекистане — 110 тысяч 190, Таджикистане — 13 тысяч 478.