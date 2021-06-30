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Общество
Сюжет: COVID-19

В Москве транспорт и магазины могут стать недоступными для невакцинированных

В Москве общественный транспорт и магазины могут стать недоступными для людей, не получивших вакцину от COVID-19. Об этом сообщают российские СМИ. О возможном нововведении в эфире Первого канала сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Давайте вот так уж прямо: общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал он.

По его словам, к программе присоединились уже более 7 тысяч московских ресторанов.

«В настоящее время уже более 2,5 миллиона москвичей имеют на госуслугах QR-код», — добавил он.

Отметим, с 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199322/
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