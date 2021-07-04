В Бишкеке 4 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 15 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезок улиц Фрунзе, Эркиндик, Раззакова, Жумабека, 141, 143.

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Адилет Джанузаков

Родился 4 июля 1986 года во Фрунзе. Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций администрации президента.

Адилет Каржоев

Родился 4 июля 1988 года. Режиссер, продюсер.

Памятные даты

День медицинского работника Кыргызской Республики

Фото gov.kg. Медики в стационаре в КР

Свой профессиональный праздник медики КР ежегодно отмечают в первое воскресенье июля.

В настоящее время в республике около сотни центров семейной медицины, которые представлены 668 группами семейных врачей, также работает множество фельдшерско-акушерских пунктов. В организациях здравоохранения трудится более 80 тысяч человек.

Медики Кыргызстана находятся на передовой борьбы с новым вирусом. Основная нагрузка легла на их плечи.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк»;

в «Винтаже» состоится ярмарка Summer fashion fair.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.