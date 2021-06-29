Депутат не понимает, почему признавший вину чиновник не снят с должности

На заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша депутат Акылбек Кемелов попросил Курманкула Зулушева рассмотреть законность нахождения в должности главного инженера ГП «Кыргыз темир жолу».

По его словам, накануне нардеп с коллегами по комитету посетили госпредприятие.

«По данным следствия, главный инженер дал признательные показания в совершении преступления. Оплатил причиненный ущерб государству. Но по сей день продолжает занимать свою должность. Его заместители также давали показания. Спрашиваю: почему так? Говорят: презумпция невиновности. Нельзя же так, если человек признал свою вину и возместил ущерб, почему должна действовать презумпция невиновности?» — обратился нардеп к генпрокурору.

Курманкул Зулушев ответил, что никто не вправе назвать кого-либо виновным, пока суд не вынес соответствующий приговор.

«Но если главный инженер находится под следствием, признал вину и оплатил ущерб, то его должны были отстранить от занимаемой должности на время следствия. Если он продолжает занимать пост, то в этом, может, нет необходимости. Мы проверим и позже дадим ответ», — заключил генпрокурор.