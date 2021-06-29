30 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Киевская, 248а, 10-й микрорайон, 25, 12-й микрорайон, 56, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 58, 59;

9.00-18.00 — жилмассивы «Бугу-Эне», «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» (улица Гагарина), «Балбан-Таймаш» (улица Лумумбы), «Ак-Бата», «Келечек» (улицы 4-14-я), село Маевка (улица Махатмы Ганди);

9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Куйукова, Кара-Коо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-55 — Чуй-57, Профессора Зимы);

9.30-18.00 — отрезки улиц Литовской, Армейской, Токольдош, Байтика Баатыра, Рысмендиевой, Балык Кумара, Иманалиевой, Ормокоевой, Гражданской, Каширской, Елебесовой, Карагачевой, Фирсовой, проспект Чуй, 115, 117, 119, переулки Кукурузный, Озерный.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырчы, ДАВОС, Малиновка, Лесхоз, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Виноградное, Полевое, Берлик (улицы Лесная, Токтогула, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Айбаш, Шаршеналиева, Верхняя, Комсомольская, Солто-Ата, Фрунзе, Октябрьская, Юбилейная, Набережная, Восточная), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кара-Суйская, Панфилова, Белинского, Фрунзе, Полевая, Тихая, Солнечная, Трудовая, Адырская, Весенний, проспект Мира, переулки Советский, Школьный, Колхозный), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кирпичный, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Кожомкула, Манаса), Байтик (улицы Новостройка, Суюмбаева, Тупик, Береговая, Байтик, Пионерская), Виноградное (улица Парковая), Пригородное (улицы Гагарина, Новая, Островского);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Полярная, Пограничная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Советский), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия), Сокулук (улицы Ленина, Садовая, Кайназаровой, Комсомольская, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Труда, Мельничная, Карагачевая, переулки Карагачевый, Фрунзе), Романовка (улицы МТФ, Гагарина, Карла Маркса, Набережная, Комсомольская, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская), Первомайское, город Шопоков (улицы Новостройка, Геофизическая, Геологическая, Топографическая, жилмассив «Ынтымак»), совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Степаненко, Кирова, Восточная, Комсомольская), Беш-Корук (улица Мааке);

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — город Каинда (улицы Коммунистическая, Кривенко, Советская, Южная, Калинина, Джуматаева, Ленина, Каиндинская, Фрунзе, Пушкина, Первомайская, Больничная, Линейная, Сенобаза, Чуйская, Юбилейная, Заводская, Тихонова, Железнодорожная, Бейзерц, Горького, 60 лет Октября, Октябрьская, Белоброва, Краснооктябрьская, Куйбышева, рынок);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Эрик-Туу, Ийри-Суу, Алексеевка (улица Фрунзенская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, Кирпичная, Мичурина, Строительная, Логвиненко, Атая, Белинского, Крупская, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Эшпая, Курманджан Датки, Горького, Советская, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Шевченко, Маяковского), Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева), Первомайское (улицы Ынтымак, Советская, Пионерская, Садовая, Трудовая);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак, Кош-Кашат (улица Трудовая), Шамшы (улицы Советская, Набережная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас ( район грузовой автобазы, улица Горького), села Бейшеке, Кок-Кашат, Кара-Суу, Манас.

4 Ошская область Ошская область