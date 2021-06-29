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Общество

Кодексы ценой 33 миллиона евро. Депутат интересуется, куда делись деньги

На заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК депутат Искендер Матраимов поинтересовался, зачем снова вносить изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР и куда делись 33 миллиона евро, предоставленные на их разработку. Он подчеркнул, что кодексы подвергались корректировке в 2019 году.

«Судебная система, правоохранительные органы, Уголовно-процессуальный кодекс переживают значительные трудности с теми принятыми изменениями. Вы знаете, когда приняли кодексы, еще до применения были внесены около 200 изменений. Тогда еще было ясно, что эти кодексы не будут эффективными», — сказал генпрокурор Курманкул Зулушев.

Генпрокурор отметил, что на сегодня УК и УПК КР изменены почти на 70 процентов, некоторые главы убраны.

Искендер Матраимов также поинтересовался у профессора, который был членом экспертной рабочей группы по выработке рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-процессуального законодательства КР Кыната Сманалиева, насколько целесообразно менять УПК.

«Законы и кодексы должны совершенствоваться, будь то через год или два. Время меняется», — ответил Кынат Сманалиев.

«Вы, как декан, сейчас госчиновник. Вы чувствуете ответственность? Вы что говорите детям, что меняете кодексы каждый год? Я бы не пришел на это заседание на вашем месте, постыдился бы. 33 миллиона евро, которые выделены на разработку кодексов. Вы признаете, что скопировали кодексы, что они были ошибочными. Вы можете ответить? Нет. У вас нет ответа», — сказал Искендер Матраимов.

В связи с этим он попросил Курманкула Зулушева разобраться в этом вопросе.

«Они траншами получали 33 миллиона евро. На что их потратили? Мы будем эти средства возвращать?» — спросил депутат.

«Вы знаете, что когда мы были с вами коллегами, мы требовали у прежнего премьер-министра дать отчет по этим 33 миллионам евро. Были протокольные поручения. К сожалению, ответа тогда не удалось получить. По моим сведениям, по этим средствам со стороны правительства составлен договор. Но средства были выделены напрямую со стороны доноров своим людям. Сколько составляла зарплата члена экспертной рабочей группы, в каких странах они побывали, какие расходы были? На сегодня это все не уточнено. Если депутаты потребуют проверки, мы готовы это осуществить», — заключил Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199291/
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