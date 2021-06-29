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Общество

В жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке начали строительство канализации

В жилом массиве «Арча-Бешик» начато строительство канализации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, канализацией будет охвачено около 470 домов, где проживает около 2 тысяч горожан.

Работы идут на улицах Чортекова, Жайыла Баатыра и Арча-Бешик.

При прокладке канализации используют асбестоцементные безнапорные трубы диаметром 150 и 300 миллиметра. Протяженность сети — 4,8 километра. Завершить работу планируют к 1 сентября 2022 года.

Стоимость строительных работ составила 12 миллионов 827 тысяч 541 сом, средства выделены из городского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199257/
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