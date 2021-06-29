В Баткене ветераны-миротворцы обеспечили водой жителей приграничного района

Ветераны-миротворцы обеспечили питьевой водой один из приграничных районов Баткенской области. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета «Союза ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99».

«Ситуация с водой на границе очень сложная. Мы решили сделать свой вклад в стабилизацию. Восстановили старую и построили новую скважину близ села Орто-Сай, чтобы обеспечить людей водой», — сказал он.

Напомним, с января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон Вооруженных сил Кыргызстана заступил на охрану 100-километрового участка таджикско-афганской границы.

Пять лет бойцы на высокогорье, в трудных климатических условиях выполняли функции пограничников. В феврале 1999 года воинский контингент вышел без потерь с территории соседнего Таджикистана. За эти годы службу в батальоне, по разным оценкам, прошли от 4,5 до 6 тысяч кыргызстанцев.