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Общество

В Баткене ветераны-миротворцы обеспечили водой жителей приграничного района

Фото 24.kg. Ветераны-миротворцы

Ветераны-миротворцы обеспечили питьевой водой один из приграничных районов Баткенской области. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета «Союза ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99».

«Ситуация с водой на границе очень сложная. Мы решили сделать свой вклад в стабилизацию. Восстановили старую и построили новую скважину близ села Орто-Сай, чтобы обеспечить людей водой», — сказал он.

Напомним, с января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон Вооруженных сил Кыргызстана заступил на охрану 100-километрового участка таджикско-афганской границы.
Пять лет бойцы на высокогорье, в трудных климатических условиях выполняли функции пограничников. В феврале 1999 года воинский контингент вышел без потерь с территории соседнего Таджикистана. За эти годы службу в батальоне, по разным оценкам, прошли от 4,5 до 6 тысяч кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199237/
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