COVID-19 в мире. Заразились более 181,3 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 344 тысячи 584 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 181 миллион 388 тысяч 210 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 640 тысяч 493), Индии (30 миллионов 279 тысяч 331), Бразилии (18 миллионов 448 тысяч 402), Франции (5 миллионов 832 тысячи 490), Турции (5 миллионов 414 тысяч 310), России (5 миллионов 408 тысяч 744), Великобритании (4 миллиона 771 тысяча 367), Аргентине (4 миллиона 423 тысячи 636), Италии (4 миллиона 258 тысяч 456), Колумбии (4 миллиона 187 тысяч 194), Испании (3 миллиона 792 тысячи 642) и Германии (3 миллиона 734 тысячи 830).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 928 тысяч 804. За трое суток показатель вырос на 6 тысяч 733 человека. В том числе в США всего скончались 604 тысячи 115 человек, Бразилии — 514 тысяч 92, Индии — 396 тысяч 730, Мексике — 232 тысячи 608, Великобритании — 128 тысяч 367, Италии — 127 тысяч 500 и России — 131 тысяча 671.

В Кыргызстане зарегистрировали 123 тысячи 38 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 478 тысяч 63, Узбекистане — 109 тысяч 692, Таджикистане — 13 тысяч 460.