Для зараженных COVID-19 свободны всего 73 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 73 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 29 июня:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 44;
- Городская клиническая больница № 1 — 12;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 3;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 4;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 1.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 123 тысячи 38 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.