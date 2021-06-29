Для зараженных COVID-19 свободны всего 73 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 73 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 29 июня:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 3;

Клинический родильный дом № 2 — 44;

Городская клиническая больница № 1 — 12;

Национальный центр кардиологии и терапии — 3;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 4;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 1.