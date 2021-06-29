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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 10 тысяч 457 человек, 1 тысяча 66 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 10 тысяч 457 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 7 тысяч 248 пациентов, в больницах — 3 тысячи 209. В том числе 140 человек — в крайне тяжелом состоянии, 926 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысячи 100 человек (или 64,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 43 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

От COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 558 человек, из них в Бишкек — 226, Оше — 100, Чуйской области — 101, Ошской — 46, Таласской — 12, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 21.

С начала марта 2020 года выздоровели 109 тысяч 511 пациентов.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199191/
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