В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок

В Турции судья Мехмет Йойлу, потребовавший во время слушания измерить длину юбки адвоката и откровенно оскорбивший другого юриста, приговорен к двум годам трем месяцам и шести дням тюремного заключения. Об этом сообщает издание Sabah.

По его данным, два года назад в Анатолийском суде по трудовым спорам Стамбула судья Мехмет Йойлу, сделал замечание адвокату Тугче Четин, что ее юбка якобы слишком короткая. Служитель Фемиды потребовал сфотографировать девушку, чтобы составить протокол. Стамбульские адвокаты в поддержку коллеги устроили демарш и заполнили зал суда, потребовав от судьи извинений. Один из адвокатов Ибраим Карслы в знак протеста пришел в зал суда в юбке. После этого последовали жалобы в Совет судей и прокуроров, который рассматривает дисциплинарные дела и дает разрешение на передачу дел прокуроров и судей.

В результате разбирательств Верховный суд 27 июня 2021 года приговорил судью Мехмета Йойлу к двум годам трем месяцам и шести дням тюремного заключения по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Оскорбление общественного деятеля при исполнении своих обязанностей».