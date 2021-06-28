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Общество

За вакцинацию мигрантов в Москве будет платить работодатель

В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает мэрия столицы России.

Отмечается, что пока прививку можно сделать в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово. Завтра в столице РФ откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он расположится на территории торгового центра «Садовод». Пункт сможет принимать более 2 тысяч посетителей в день.

Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Дата вакцинации назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Услуги по вакцинации в 1,3 тысячи рублей оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199159/
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