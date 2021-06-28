29 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй, 56-60, Профессора Зимы), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Копуро-Базар), «Балбан-Таймаш», «Ала-Тоо», отрезки улиц Бейшеналиевой, Махатмы Ганди, Токтогула, Фучика, Исанова, Осипенко, Тюменской, Пржевальской, Осмоновой, Каховской, Киевской, Орозбекова, Фере, Боталиевой, Скрябина, Медерова, Днепропетровской, Хивинской, Лермонтова, Акылбекова, бульвара Эркиндик, переулки Мусорской, Бийский, Кемеровский;

9.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улица Рухий-Мурас-1 — Рухий-Мурас-4), 10-й микрорайон, 25.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Карла Маркса (улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса), Октябрьское (улицы Школьная, Лермонтова, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Молодежная, Парковая), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева, Школа, здание айыл окмоту, ФАП), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя Стройка), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Молодежная, Набережная, Новая, Молодая Гвардия, Октябрьская, Полевая), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская, Горького, Гоголя, Логвиненко, Чернышевского, Набережная, Проскурякова, Фабричная, Школьная, Гагарина, Некрасова, Полевая, Первомайская, Пионерская, Маяковского, тупики Фабричный, Заводской, Кавказский), Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, Солнечная-15, Ключевая-4, Малая ГЭС, переулки Северный, Ключевой-2), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Виноградное (улица Парковая), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, контур 569), Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Салкын);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Джал, Сарбан, Белек, Жыламыш, Новопавловка (улицы Лавровых, Степная, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519, ТЭЦ-2), Комсомольское (улицы Восточная, Карасуйская, Новая, Садовая, Чуйская, Западная, Раздольная), Ак-Жол (улицы Киргизская, Новая, Стройцех, Школьная), Арал (улица Картамбаева), Первомайское (улица Темирязева), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речевая, Южная):

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка, Сын-Таш (улица Шакирова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова), Беловодское (улицы Гагарина, Ленина, Шевченко, Кирова, Восточная, Калинина), Александровка (улица Восточная), Беш-Корук (улица Мааке);

Панфиловский РЭС

8.00-18.00 — город Каинда (улицы Ленинградская, Жанузакова, Комсомольская, 60 лет Октября, Мира, Куйбышева, Юбилейная, Московская, Лермонтова, Труда, Семафорная, Набережная, Больничный, Молодежная, Пионерская, Жуматаева, рынок), села Ровное (улицы Советская, Гагарина, Киевская), Чалдыбар (улицы Советская, Ленина, Верхняя, Подгорная), Панфиловка (улицы Молодежная, Северная, Луговая, Октябрьская), Орто-Арык;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Спортивная, Кирова, Свердлова), села Ийри-Суу (улица Восточная), Буденовка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Туз (улицы Максутбаева, Чекирова), Первомайская (улицы Пионерская, Советская, Келечек, Южная, Чекирова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Садовое, Шамшы (улицы Советская, Набережная).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Маркса, Байтик Баатыра, 1 Мая);

9.00-18.00 — села Молотов, Буденного;

9.00-17.30 — села Орто-Арык, Чат-Базар, Кара-Ой, Конезавод, Кара-Коль, Арал.

4 Ошская область Ошская область