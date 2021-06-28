Роддом № 2 Бишкека перешел на карантинный режим для беременных с COVID-19

Столичный родильный дом № 2 принимает беременных и рожениц только с COVID-19 и пневмонией. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

По его данным, в медучреждении действует казарменно-карантинный режим для всех находящихся внутри здания. Роддом № 2 Бишкека принимает только тех женщин, у которых подтвержден коронавирус или пневмония. Однако другие родильные дома в столице работают в прежнем режиме.

Отметим, что с марта 2020 года в Кыргызстане зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.