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Общество
Сюжет: COVID-19

Роддом № 2 Бишкека перешел на карантинный режим для беременных с COVID-19

Столичный родильный дом № 2 принимает беременных и рожениц только с COVID-19 и пневмонией. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Минздраве.

По его данным, в медучреждении действует казарменно-карантинный режим для всех находящихся внутри здания. Роддом № 2 Бишкека принимает только тех женщин, у которых подтвержден коронавирус или пневмония. Однако другие родильные дома в столице работают в прежнем режиме.

Отметим, что с марта 2020 года в Кыргызстане зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199118/
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