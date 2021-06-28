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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 45 человек умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 22 по 28 июня после заражения коронавирусом умерли 45 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что больше всего людей скончались в Бишкеке — 26 человек. На втором месте по уровню смертности за последние семь дней Чуйская область, где умерло восемь человек. В Оше и Джалал-Абадской области зафиксировали по пять летальных исходов, в Оше — один.

В Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской и Баткенской областях не было зарегистрировано ни одного случая смерти за неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199100/
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