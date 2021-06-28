COVID-19 в мире. Заразились более 181 миллиона, умерли более 3,9 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 100 тысяч 936 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 181 миллион 43 тысячи 626 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 624 тысячи 871), Индии (30 миллионов 233 тысячи 183), Бразилии (18 миллионов 420 тысяч 598), Франции (5 миллионов 831 тысяча 972), Турции (5 миллионов 409 тысяч 27), России (5 миллионов 387 тысяч 486), Великобритании (4 миллиона 748 тысяч 644), Аргентине (4 миллиона 405 тысяч 247), Италии (4 миллиона 258 тысяч 69), Колумбии (4 миллиона 158 тысяч 716), Испании (3 миллиона 782 тысячи 463) и Германии (3 миллиона 734 тысячи 489).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 898 тысяч 983. За трое суток показатель вырос на 8 тысяч 546 человек. В том числе в США всего скончались 603 тысячи 966 человек, Бразилии — 513 тысяч 474, Индии — 395 тысяч 751, Мексике — 232 тысячи 564, Великобритании — 128 тысяч 364, Италии — 127 тысяч 472 и России — 131 тысяча 70.

В Кыргызстане зарегистрировали 121 тысячу 946 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 476 тысяч 740, Узбекистане — 109 тысяч 223, Таджикистане — 13 тысяч 439.