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Общество

Кыргызстанцы Александр Волкодав и Азат Раимбердиев прошли в телепроект «Голос»

Кыргызстанцы Александр Волкодав и Азат Раимбердиев прошли слепые прослушивания в российском вокальном телешоу «Голос». Об этом они сообщили в социальных сетях.

Они получили предварительное заветное «да» от жюри проекта. «Мы прошли, спасибо Всевышнему. Спасибо всем за поддержку», — написал в Instagram Александр Волкодав.

«Голос» — это российская версия международного вокального проекта The Voice, представленного в 50 странах на всех континентах мира. Помимо идеи и формата программы, продюсеры российского шоу переняли также и характерную заставку в виде руки, удерживающей микрофон и демонстрирующей символ победы. Проект Первого канала считают оригинальным музыкальным шоу, которое отличается от других российских вокальных конкурсов по поиску музыкальных талантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199074/
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