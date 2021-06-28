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Общество

Вертолетная площадка и система видеонаблюдения. В БНИЦТиО построят новый корпус

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии построят новый корпус на 420 койко-мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ. На эти цели оно планирует потратить 11 миллионов 519 тысяч 816 сомов.

Отмечается, что площадь под проектирование — 2,8 гектара, а площадь самого корпуса — 20 тысяч квадратных метров. При разработке разделов необходимо будет учесть вертолетную площадку, предусмотреть свободный доступ для маломобильных граждан — наружные лестницы должны дублироваться пандусами. Предусматривается также высокий уровень благоустройства и система внутреннего и наружного видеонаблюдения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199061/
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