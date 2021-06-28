В Бишкеке пробурят скважину для полива двух парков

В Бишкеке пробурят скважину для полива парков «Балалык» и «Дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило управление капитального строительства столичной мэрии. На эти цели оно планирует потратить 10 миллионов 187 тысяч 45 сомов. Отмечается, что работа должна быть выполнена в течение месяца после подписания договора.

Напомним, последние годы столица испытывает сложности с поливом зеленых насаждений, в город не поступает вода в нужном количестве. В Бишкекзеленхозе заявили, что будут восстанавливать и строить новые скважины. По данным предприятия, сейчас в столице есть 31 скважина, но работает 17. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины.