В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Оше — 1, Баткенской области — 3, Джалал-Абадской — 3, Нарынской — 1, Ошской — 4, Чуйской — 4.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 2 медработника, из домашней изоляции — 8.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 342, из которых выздоровели 4 тысячи 850 медработников.