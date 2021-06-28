10:17
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 42 медработника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Оше — 1, Баткенской области — 3, Джалал-Абадской — 3, Нарынской — 1, Ошской — 4, Чуйской — 4.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 2 медработника, из домашней изоляции — 8.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 342, из которых выздоровели 4 тысячи 850 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199044/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Третья волна COVID-19. Заболеваемость растет и среди детей
Коронавирусом болеют 9 тысяч 936 человек, 1 тысяча 54 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек
В КР выявили 1 081 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 121 946
Первая в Европе. Исландия сняла все ограничения, введенные ранее из-за COVID-19
Свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад обнаружили ученые
Аконит не помог? Минздрав прокомментировал заражение главы ведомства COVID-19
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника
Коронавирусом болеют 9 тысяч 352 человека, 1 тысяча 26 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Взятка в&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в&nbsp;суде Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
Бизнес
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
28 июня, понедельник
10:16
Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят...
10:09
Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
10:04
В Ошской области машина упала в реку. Поиски четырехлетней девочки продолжаются
10:00
Третья волна COVID-19. Заболеваемость растет и среди детей
09:49
Спортсмены из Кыргызстана успешно выступили на турнире по борьбе в Турции