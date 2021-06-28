В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 9 тысяч 936 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 6 тысяч 813 пациентов, в больницах — 3 тысячи 123. В том числе 128 человек — в крайне тяжелом состоянии, 926 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысячи 24 человека (или 64,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 45 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

От COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 488 человек, из них в Бишкек — 228, Оше — 74, Чуйской области — 40, Ошской — 60, Таласской — 7, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 46, Баткенской — 31.

С начала марта 2020 года выздоровели 108 тысяч 953 пациента.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.