Коррупция в аэропорту. Эмиру Чукуеву продлили содержание под стражей

Экс-главе аэропорта «Манас» Эмиру Чукуеву продлили содержание под стражей до 6 августа. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, такое решение принял Ленинский районный суд Бишкека.

«Моего подзащитного задержали в феврале. С того момента ни одного следственного действия с ним не провели. Следствие даже сумму ущерба не установило. Эмир Чукуев — полковник ГКНБ, но его содержат в СИЗО-1. Это в корне неправильно, поскольку он носитель секретных данных, государственных тайн. Что, если на него надавят другие обвиняемые и он выдаст эти секреты? Если уж содержать под стражей, то в СИЗО ГКНБ», — сказал Майрамбек Жумабеков.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, Асан Токтосунов и Нурсултан Белеков отпущены под домашний арест. Кроме того, была задержана и представитель турецкой компании Ксения Барабаш. Через месяц ее выпустили из-под стражи.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.