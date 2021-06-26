10:58
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Коррупция в аэропорту. Эмиру Чукуеву продлили содержание под стражей

Экс-главе аэропорта «Манас» Эмиру Чукуеву продлили содержание под стражей до 6 августа. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, такое решение принял Ленинский районный суд Бишкека.

«Моего подзащитного задержали в феврале. С того момента ни одного следственного действия с ним не провели. Следствие даже сумму ущерба не установило. Эмир Чукуев — полковник ГКНБ, но его содержат в СИЗО-1. Это в корне неправильно, поскольку он носитель секретных данных, государственных тайн. Что, если на него надавят другие обвиняемые и он выдаст эти секреты? Если уж содержать под стражей, то в СИЗО ГКНБ», — сказал Майрамбек Жумабеков.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, Асан Токтосунов и Нурсултан Белеков отпущены под домашний арест. Кроме того, была задержана и представитель турецкой компании Ксения Барабаш. Через месяц ее выпустили из-под стражи.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198994/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Махинации с земельным участком на 173 миллиона сомов выявили в Бишкеке
Еще один экс-вице-мэр Бишкека подозревается в незаконном обогащении
Задержан начальник Юго-Западной таможни. Его подозревают в коррупции
В Ошской области следователь вымогала деньги за сокрытие попытки изнасилования
Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела
Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека задержан по делу Elite House
Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией
Экс-главу Соцфонда Медера Ирсалиева оштрафовали на 260 тысяч сомов
Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Талибы захватили таможенный пункт &laquo;Шерхан-Бандар&raquo; на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Талибы захватили таможенный пункт «Шерхан-Бандар» на границе с Таджикистаном
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Взятка в&nbsp;$50&nbsp;тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в&nbsp;суде Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
10:50
Коррупция в аэропорту. Эмиру Чукуеву продлили содержание под стражей Коррупция в аэропорту. Эмиру Чукуеву продлили содержани...
10:33
Возместил ущерб. Дело в отношении экс-вице-мэра Мирлана Амантурова прекращено
10:20
Комиссия по жалобам на СМИ рассмотрит заявление адвоката Омурбека Бабанова
10:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
10:06
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 919 человек, 1 тысяча 13 — в тяжелом состоянии