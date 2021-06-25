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Общество

26 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Таласская область
  • 9.00-17.00 — Талас (улицы Некрасова, Маяковского);
  • 9.00-18.00 — села Наматбек, Кен-Арал, Озгоруш.
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), Ош (жилмассивы «Он-Адыр», «Бешбадам», улицы Нурматова, Абдыразакова, Мияшева, Панфилова, Алымбекова, Карабаева, Молдо Нияза, Горького, Лермонтова, Толстого, Жунусова, Маатова, Вяземского, Курманджан Датки, Садырбаева, Пржевальского, Алиева, переулки Вишневый, Садовый), Узген (часть), сельские управы Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Ак-Жар, Колдук, Ийри-Суу, Жыланды, Чангет, Заргер, Жазы, Торт-Кол, Баш-Добо, Дон-Булак, Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Сары-Булак, Кара-Гуз, Кенеш.
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Марказ, Масалиев, Борбордук, Ак-Терек, Коргон, Баул, города Исфана (часть), Кызыл-Кия (улицы Октябрьская, Дехканская, Киргизская, Матросова, Интернациональная, Едренкина, Суукана, 8 Марта, Спортивная, Кулатова, Хрипченко, Новая, Привокзальная, Комсомольская, Советская, микрорайоны 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», село Жин-Жиген).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198966/
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