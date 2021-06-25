26 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Некрасова, Маяковского);

9.00-18.00 — села Наматбек, Кен-Арал, Озгоруш.

2 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), Ош (жилмассивы «Он-Адыр», «Бешбадам», улицы Нурматова, Абдыразакова, Мияшева, Панфилова, Алымбекова, Карабаева, Молдо Нияза, Горького, Лермонтова, Толстого, Жунусова, Маатова, Вяземского, Курманджан Датки, Садырбаева, Пржевальского, Алиева, переулки Вишневый, Садовый), Узген (часть), сельские управы Салам-Алик, Кызыл-Тоо, Ак-Жар, Колдук, Ийри-Суу, Жыланды, Чангет, Заргер, Жазы, Торт-Кол, Баш-Добо, Дон-Булак, Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Сары-Булак, Кара-Гуз, Кенеш.

3 Баткенская область Баткенская область