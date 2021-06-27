28 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Термечикова), «Ак-Орго» (улицы Омур, Алты-Бакан, Кун-Кучо, Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ай-Кочо), «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-60, Профессора Зимы), отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Балтагулова, Медерова, Табалдиева, Тоголока Молдо, Фиолетовой, Исанова, Пржевальского, Киевской, проспекта Мира;

9.30-18.00 — жилмассив «Дордой».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — жилмассивы «Кырман» (улицы Иссык-Куль, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова, Мадиева, Луговая), «Городок энергетиков» (№ 4-9, 12, улица Зеленая, 7, 7а, 9), села Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Сельская, Строительная, Совхозная, Новая, Тулебердиева, Школьная, 8 Марта, Скворцова, Ала-Арчинская, Полевая, Набережная, Арычная, жилмассивы «23 га», «Берекет», «Биримдик», «Замандаш», «Келечек», «2 га», «Кут», «Шаттык», «Ынтымак», МТФ), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная, переулок Южный, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту), Арашан (улица Босбулак), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная, переулок Клубный),Торт-Куль (улицы Кумушалиева, Кийизбаева), Рассвет;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Кун-Туу (улицы Новая, Ашырбек, Исмаила, Молдосан, Момунжанова, Проектируемая, Сейдесенбаева), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Комсомольское (улицы Опытная, Дорожная, Новая, Южная, Строительная), Учкун (улица Осмонбека), Арал (улица Картамбаева), Первомайское (улицы Мичурина, Пионерская, Спортивная, Чмыря), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речевая, Южная), совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Фрунзе, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш (улицы Шакирова, МТФ), Красная Речка (улицы Кривощекова, Первомайская), Садовое, станция «Ивановка»;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Восточная, Ленина), Александровка (улица Татарская), Беловодское (улицы Крупская, Береговая), Беш-Корук (улица Мааке), ущелье Кара-Суу;

Панфиловский РЭС

9.30-17.00 — села Чалдыбар (улица Ленина, переулок Фабричный), Ровное (улица Кирова), Чолок- Арык;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Октябрьская, Гагарина, Пушкина, Марковского, Гастелло, Шевченко, Набережная, Котовского, Фучика), села Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева), Первомайская (улицы Пионерская, Советская, Южная, Келечек, Чекирова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (район автобазы), села Бейшеке, Чолпонбай, Жийде, Арал.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Водозаборная, Иминова, Абакир уулу Торобека, Мирсаатова, Исанова, Ташкентская, Краснодонцев, Айтмаматова), села Кыргызчек, Асанчек, Каарман, сельские управы Нур-Абад, Салам-Алик.